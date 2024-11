Per un mero errore di trascrizione degli elenchi, nell'articolo relativo alla sentenza "Sistema assenzio" pubblicato il 12 giugno scorso, è stato indicata una pena di 6 anni nei confronti del signor Rodolfo Diani. In realtà il signor Diani è stato assolto da tutte le accuse. Preso atto dell'errore, a seguito della garbata segnalazione giunta in redazione, da parte dell'avvocato Carmine Di Risio, ci scusiamo con i nostri lettori e con il signor Diani, ribadendo la sua assoluzione piena nel procedimento in questione.

