Che si tratti di post contro i pentiti, rappresentazioni di pistole o preghiere a Dio la pioggia di mi piace e di commenti lusinghieri contraddistingue sia la pagina che il profilo personale di Vincenzo Torcasio

Lo chiamano ‘compare’, gli danno del voi, paragonano la sua ‘passione’ a quella di Gesù Cristo, affermano di pregare per lui. I follower di Giappone, all’anagrafe Vincenzo Torcasio, ormai latitante da due giorni e salito agli onori delle cronache prima per le sue vicende giudiziarie e poi per il successo sul web della sua pagina “Onore e Dignità”, non sono silenziosi o semplici osservatori. Vogliono interagire, esprimono ammirazione e senso di riverenza, lo confortano in quella che lui spiega essere una pagina di mala giustizia italiana.



Nei post in cui figurano armi da fuoco, rimasti ormai solo sul suo profilo personale e non sulla pagina, i mi piace e i commenti di approvazione non mancano. Così, quando Giappone scrive “massimo disprezzo per i traditori”, un utente gli risponde: “disprezzo piombo e sangue”.

“Le tue parole ti entrano nel cuore, complimenti sei un grande” gli scrive una donna. Quasi 300 i mi piace per la sua foto accanto a Scarface con la frase “Ho barcollato ma non ho mai mollato”.



I riferimenti alla religione sono continui. Giappone nei suoi post si sfoga e dice di non credere più alla giustizia degli uomini ma solo a quella di Dio. Parla di “arresto da innocente” e si affida a “nostro Signore misericordioso che legge nel cuore di noi uomini e conosce le colpe ma sa anche vedere l’innocenza e sicuramente riconoscerà la mia, ripagandomi delle sofferenze che sto ingiustamente patendo”.



Il suo scrivere a volte tocca toni mistici e da martire: “La mia assoluzione arriverà presto, non peccate parlando male di un innocente, perché fate peccato con Dio. Spero Dio vi perdoni delle male parole che dite contro di me senza che mi conoscete, da innocente sto patendo questa ingiustizia! Anche a chi parla male di me auguro una buona giornata perché so che giudicate senza sapere la verità e chiedo io perdono a Dio per voi”.



Gli apprezzamenti maggiori arrivano quando si rivolge contro i pentiti. Persone che secondo Torcasio “si vendono per quattro soldi al mese al diavolo”.

Tiziana Bagnato