«Sì, quel post l'ho preso da un importante organo di informazione italiano... quindi, faremo verifiche sempre più attenti»: così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, rispondendo a una domanda dei giornalisti a margine al G6 di Lione, ha spiegato la pubblicazione del post in cui compariva in un filmato di Pietro Zucco - uomo in passato coinvolto in alcune inchieste ed arrestato - nell'ambito della polemica sul caso del sindaco di Riace, Mimmo Lucano finito ai domiciliari con l’accusa di immigrazione clandestina.