La Procura di Castrovillari dissequestra la linea interrotta dopo il tragico incidente, promuovendo nuove misure per la sicurezza e l'efficienza del trasporto ferroviario locale

Dopo meno di un mese di interruzione a seguito del tragico incidente avvenuto lo scorso 28 novembre, la tratta ferroviaria Sibari-Corigliano-Rossano si prepara finalmente a riprendere il suo normale flusso di traffico. La Procura di Castrovillari ha ufficialmente dissequestrato la tratta interessata, aprendo la strada a una fase di riparazione e riqualificazione che permetterà di restituire agli utenti l’unico collegamento ferroviario.

L'incidente del 28 novembre causava la morte della capotreno Maria Pansini, 61 anni, e del conducente del camion coinvolto nello scontro, Said Hannaoui, 24 anni.

L'interruzione del transito sulla tratta ha generato notevoli disagi per l'utenza, che ha dovuto fare i conti con l'organizzazione di servizi sostitutivi tramite bus. Le lamentele riguardo all'organizzazione dei trasporti alternativi non sono mancate, con numerosi utenti che hanno espresso la propria preoccupazione per la mancanza di efficienza e la difficoltà nell'adattarsi a un cambiamento così improvviso.