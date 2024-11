«Senza un cospicuo numero di docenti, di personale amministrativo e di collaboratori scolastici, crediamo che difficilmente la scuola possa ripartire in presenza, come noi naturalmente auspichiamo, e soprattutto in sicurezza». Così il segretario generale Uil Scuola Calabria, Paolo Pizzo. A poco più di venti giorni dal rientro in aula degli studenti, restano infatti ancora tantissimi dubbi da dissipare. Uno è certamente legato al reclutamento di nuovo personale - docente, tecnico e amministrativo - conseguente allo sdoppiamento delle aule.

I fondi ministeriali

«Inizialmente alla Calabria erano state assegnate somme per 70 milioni di euro per il biennio 2020/2021 e 2021 e 2022 - spiega ancora il sindacalista - ma sono state ridotte a 34 milioni. Intanto, vogliamo capire il perchè di questa riduzione e perchè sia stata decisa una redistribuzione delle risorse anche nelle altre regioni».

Nuovo personale

Si tratta di fondi destinati dal Miur direttamente agli istituti scolastici e finalizzati alla nomina di personale aggiuntivo a tempo determinato in relazione ai fabbisogni di organico. «I soldi non saranno assolutamente sufficienti - incalza il segretario regionale - e su questo tema abbiamo chiesto un incontro a livello nazionale oltre ad aver fatto degli incontri a carattere regionale».

Immissioni in ruolo

Caos ripartenza ma non solo per la straordinarietà della contingenza legata all'emergenza Covid: «Noi al momento registriamo difficoltà legate alla gestione dell'ordinario e mi riferisco alle immissioni in ruolo e alle assegnazioni che dovrebbero essere quelle operazioni ordinarie, utili al reclutamento di personale docente e ata già a partire dal primo di settembre e indipendentemente dal personale aggiuntivo. Sappiamo esserci difficoltà enormi in alcuni uffici scolastici provinciali, soprattutto quello di Cosenza, che è un bacino molto vasto. In questo contesto, l'assenza degli altri attori protagonisti nella gestione dell'emergenza oltre che delle fasi ordinarie come il settore dei trasporti e della sanità consentirà una ripartenza regolare».