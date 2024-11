Dovrebbe essere discussa a breve per poi essere incardinata nell’iter parlamentare. Sarà importante la tempistica considerato che nel 2023 si ritornerà alle urne e da quel momento in poi ogni proposta giacente sarà azzerata

Calendarizzata in commissione giustizia della Camera dei Deputati la proposta di legge sulla Riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari a firma della deputata del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà. La proposta normativa dovrebbe essere discussa a breve per poi essere incardinata nell’iter parlamentare, tenendo conto della recente proposta avanzata da alcune regioni italiane ( tra cui la Calabria per quanto riguarda il ripristino del tribunale di Corigliano Rossano) che si faranno carico delle spese di gestione, manutenzione e sorveglianza dei presidi. La notizia è stata diffusa dalla componente della Commissione parlamentare Giustizia Elisa Scutellà.

«Si tratta di un importante passo avanti nella vertenza, lunga ormai 10 anni, che ha visto territori come quello di Corigliano-Rossano privati del diritto alla Giustizia. Con questa proposta di legge, che ora entrerà nel pieno del suo iter dopo i due lunghi anni imperversati dalla Pandemia e che hanno reso difficile la programmazione ordinaria delle attività parlamentari e di governo, si apre un nuovo e vero spiraglio di speranza verso la riapertura dei Tribunali soppressi a seguito della Legge per rivisitazione della Geografia giudiziaria».

«Un supporto fattivo a questa nostra proposta normativa, che mi vede come prima firmataria insieme ad altri colleghi parlamentari, arriva certamente anche dalla richiesta avanzata dal Consiglio regionale della Calabria di modifica al D.lgs 155 e 156/2012, che ha visto quale proponente l’onorevole Giuseppe Graziano e che è stata approvata all’unanimità dall’Assemblea calabrese». La proposta di Legge sarà discussa nei prossimi giorni in Commissione Giustizia per poi approdare in tutte le altre fasi propedeutiche al passaggio e, quindi, alla votazione nelle aule del Parlamento. Da allora il Governo avrà tempo sei mesi per mettere in atto le prescrizioni previste dalla nuova legge.

La proposta di Legge delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli Uffici giudiziari è stata presentata alla Cancelleria della Camera dei Deputati martedì 22 dicembre 2020; mercoledì 17 febbraio 2021 è stata assegnata alla Commissione parlamentare Giustizia e oggi, mercoledì 27 aprile 2022 ne è stata ottenuta la calendarizzazione. Sarà importante la tempistica considerato che nel 2023 si ritornerà alle urne e da quel momento in poi ogni proposta giacente in Parlamento sarà azzerata. Sarebbe l’ennesima burla.

