Dopo quella del sedicente rappresentante avvistato in centro, su Via Alimena a Cosenza, giunge notizia di un’altra presunta truffa della Folletto, questa volta relativa all’acquisto di ricambi di sottomarca spacciati per originali. Diverse le persone rimaste vittime del tranello, raggiunti dalla telefonata di un call center, evidentemente fornito dei dati anagrafici dei possessori di tali modelli di aspirapolvere, e allettati dall’offerta di sacchetti, spazzole, blister di pasticche profumate ed altri accessori, acquistabili a prezzi più bassi del rivenditore. La cattiva sorpresa arriva quando il pacco giunge a domicilio ed il cliente scopre di aver comprato non dalla Vorwerk ma da una delle tante aziende che immettono sul mercato prodotti compatibili, ma di valore decisamente inferiore rispetto al corrispettivo pagato. Almeno sette gli episodi segnalati nel capoluogo bruzio attraverso i social. Non è escluso che la vicenda possa essere denunciata alla polizia postale.