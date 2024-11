Ieri mattina, i Carabinieri della Compagnia di Gioia Tauro, col supporto dei colleghi della Compagnia CC di Soverato, hanno rintracciato e tratto in arresto un cittadino bulgaro, Krastev Yordan Nenkov, 48enne, latitante dal 07.07.2014 allorquando si sottraeva ad un mandato di arresto europeo emesso dalle Autorità Bulgare a seguito di una sentenza di condanna, emessa dalla Corte Regionale di Vraca (Bulgaria) ad una pena residua di 2 anni e 3 mesi di reclusione per i reati di furto, guida in stato di ebrezza e danneggiamento, in relazione a fatti commessi tra il 2007 e il 2009.



In particolare, i militari della Tenenza di Rosarno e della Stazione di San Ferdinando, supportati da quelli della Compagnia di Soverato, grazie ad un’approfondita attività info – investigativa svolta negli ultimi giorni, sono riusciti ad appurare che il latitante stava lavorando in un’azienda agricola in località Musciariello di Montauro, nel Catanzarese.

L’arrestato, dopo gli accertamenti di rito riguardante le sue generalità, è stato così tradotto presso la Casa Circondariale di Catanzaro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.