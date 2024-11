Trecento metri quadri di rifiuti sono stati sequestrati una zona limitrofa a un campo di calcio a San Mango D’Aquino dagli uomini dell’Arma che hanno provveduto a denunciare il tecnico del Comune. Inoltre, il personale delle stazioni di Carabinieri Forestali di Nocera e di Girifalco hanno individuato un’area di proprietà del Comune di S. Mango D’Aquino, e ricadente nel territorio del comune di Martirano Lombardo, circa 80 metri cubi di rifiuti speciali provenienti da attività di demolizione di fabbricati. Dagli accertamenti svolti sarebbe emerso che i rifiuti derivavano da un provvedimento del Comune di S. Mango D’Aquino con il quale è stata disposta la demolizione di due fabbricati e l’accumulo dei relativi materiali di risulta in un’area di proprietà dello stesso comune di S. Mango D’Aquino.



L’area in cui sono stati depositati illegalmente i rifiuti è ubicata nel territorio del comune di Martirano Lombardo e, in precedenza, era stata espropriata per la realizzazione di impianti sportivi del comune di S. Mango D’Aquino. I rifiuti, secondo gli inquirenti, sarebbero stati illecitamente depositati su una superficie di circa 300 metri quadri, recintata e con ingressi chiusi da lucchetti, e limitrofa a un campo di calcio. Rilevato l’illecito deposito dei rifiuti ed eseguiti gli accertamenti ed i rilievi di rito, l’area ed i rifiuti stessi sono stati sequestrati ed il responsabile dell’ufficio tecnico del comune di S. Mango D’Aquino è stato deferito alla competente autorità giudiziaria.