È di natura dolosa l'incendio divampato nella tarda serata di ieri sulla spiaggia in località Roccelletta nel Catanzarese. In fiamme cumuli di rifiuti (copertoni, ferraglia, legname, plastica e quant'altro) accatastati in questi giorni sulla spiaggia ed accantonati in prossimità della pineta e nelle vicinanze di una struttura balneare.

Le lingue di fuoco, molto alte e visibili dal lungomare di Catanzaro Lido, hanno allarmato molti cittadini che immediatamente hanno contattato la sala operativa dei vigili del fuoco per richiedere soccorso. Sul posto è giunta una squadra del comando provinciale che ha impiegato circa due ore per domare l'incendio alimentato altresì dal forte vento.

l.c.