Le due discariche sequestrate a San Marco Argentano e Roggiano Gravina. Denunciato 39enne

I carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano hanno sequestrato due aree che erano state utilizzate come discariche non autorizzate di rifiuti.



In localita' Cacce di San Marco Argentano, i militari hanno accertato che l'affittuario di un terreno, un marocchino di 39 anni, denunciato, aveva realizzato una vera e propria discarica a cielo aperto estesa per circa 500 metri quadrati. L'area conteneva elettrodomestici fuori uso, carcasse di veicoli, parti meccaniche e scarti di materiale inerte proveniente dalla demolizione di fabbricati.



A Roggiano Gravina, invece, in localita' Scalo, e' stata scoperta un'altra area di circa 1000 metri quadrati piena di rifiuti speciali pericolosi, come solventi, vernici e lastre di eternit. Con l'aiuto delle riprese di alcuni sistemi di videosorveglianza e diverse testimonianze, i militari sono adesso alla ricerca dei responsabili dello scempio ambientale