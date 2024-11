Per il capogruppo azzurro in Consiglio regionale: «Sono certo che la Regione andrà avanti in questa operazione di successo, forte della bontà delle proprie azioni»

«La Regione Calabria li becca con i droni, li segnala alle autorità competenti, li fa multare e, nei casi più gravi, arrestare. Il governo guidato da Roberto Occhiuto fa il suo dovere, con serietà e abnegazione, per difendere il territorio, per la sicurezza dei calabresi. Poi però arriva la notizia del piromane di Curinga, in provincia di Catanzaro, arrestato e rilasciato nel giro di poche settimane: davvero sconcertante». Ad affermarlo in una nota Michele Comito, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Calabria.

«Con i suoi legali che, addirittura, tentano di far passare l’incendiario di turno per vittima di una ‘gogna mediatica’, - prosegue la nota - come se non fosse stato il loro assistito ad inscenare, dopo essere stato colto sul fatto mentre appiccava dei fuochi, una sassaiola contro un drone, per poi darsela a gambe in moto: immagini chiare che tutti hanno potuto vedere. Sono certo che la Regione andrà avanti in questa operazione di successo, forte della bontà delle proprie azioni. Ma leggere certe bestialità mette veramente tristezza».