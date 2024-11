La Giunta per le immunità del senato ha detto si agli arresti domiciliari del senatore bilardi coinvolto nell'inchiesta 'Rimborsopoli'

Sì agli arresti domiciliari per Giovanni Bilardi, il senatore coinvolto nell'inchiesta denominata 'Rimborsopoli' e che ha smascherato le spese pazze dei consiglieri regionali. A deciderlo la Giunta per le immunità del Senato. Nella votazione, finita 9-7, determinante è stato il voto di Serenella Fucksia del M5S. L'ultima parola, però, spetta al Senato che dovrà confermare la scelta della Giunta per le immunità. Il voto è previsto tra il 15 e il 17 settembre.