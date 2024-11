Nell'indagine sui rimborsi del consiglio regionale calabrese coinvolto il senatore del Nuovo centrodestra Bilardi. I magistrati ora dovranno chiedere l'autorizzazione all'arresto al Parlamento.

Bilardi coinvolto nell'inchiesta "Erga omnes" della Procura di Reggio Calabria. Il gup ha accolto la richiesta del procuratore De Raho per porre ai domiciliari tre degli indagati, Nino De Gaetano, oggi assessore ai Trasporti nella Giunta Oliverio, Luigi Fedele del Pdl, e infine il senatore Bilardi, per cui sarà chiesta l'autorizzazione a procedere al Parlamento. Disposto anche il divieto di dimora in Calabria per il suo ex autista, Carmelo Trapani.

Rimborsi regionali, arrestati 3 consiglieri regionali: De Gaetano ai domiciliari



Erga Omnes: l'indagine avviata tre anni fa