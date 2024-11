L'equipaggio del rimorchiatore, composto da 13 persone, é riuscito a mettersi in salvo saltando sulla chiatta. Nessuno dei componenti é rimasto ferito

Un incendio, sulle cui cause sono in corso accertamenti, si é sviluppato la scorsa notte, al largo di Gioia Tauro, a bordo di un rimorchiatore che stava trainando una chiatta carica di merci di vario genere. L'equipaggio del rimorchiatore, composto da 13 persone, é riuscito a mettersi in salvo saltando sulla chiatta. Nessuno dei componenti é rimasto ferito.

Nel momento in cui si é sviluppato l'incendio, il rimorchiatore si trovava a circa 16 miglia marine dalla costa. Sul posto, avvertiti dall'equipaggio del rimorchiatore, sono intervenute alcune squadre dei vigili del fuoco. Il rimorchiatore su cui si é verificato l'incendio é lungo circa cinquanta metri ed é di proprietà di una società privata.(ANSA)