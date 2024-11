Andrea Mantella avrebbe conosciuto anche il boss di Cutro Nicolino Grande Aracri durante un comune periodo di detenzione. La circostanza è emersa nel corso dell’esame del collaboratore di giustizia nel maxiprocesso Rinascita Scott. Nicolino Grande Aracri, uno dei più influenti boss dell’intera ‘ndrangheta, da qualche settimana è passato anche lui fra le fila dei collaboratori di giustizia.



“Ho conosciuto nel carcere di Siano-Catanzaro Nicolino Grande Aracri e nel cortile passeggiavamo insieme. Io mi trovavo nella stessa cella con Ernesto Grande Aracri, fratello di Nicolino, e ricordo che Nicolino Grande Aracri nella sua cella cucinava e mandava anche a noi detenuti in altri piani e celle il pranzo. Avevo un buon rapporto con Nicolino Grande Aracri e ricordo che voleva darmi dei gradi mafiosi in carcere ma io non ho voluto – ha dichiarato Mantella – perché a me non interessavano queste cose”.

