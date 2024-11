Sigilli a negozi, ristoranti, bar in città ma anche a Sant'Onofrio, Tropea, Cessaniti, Mesiano

Il Tribunale collegiale di Vibo Valentia ha disposto diverse confische di beni in seguito alla sentenza riguardante il processo Rinascita Scott letta oggi in aula. Sigilli a diverse imprese, attività commerciali e società, dalla ristorazione alla rivendita di auto sino al commercio di frutta e verdura per finire ad un tabacchino.

Le confische

L'elenco delle attività e delle imprese confiscate: