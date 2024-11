«In questi 15 giorni non ho mai smesso di rispettare ed avere fiducia nella magistratura. Si è uomini delle istituzioni sempre, anche quando sei direttamente toccato e coinvolto. La mia esperienza politica è stata sempre improntata al servizio della collettività nel rispetto delle istituzioni». Lo afferma l'ex assessore regionale Luigi Incarnato, tornato oggi in libertà dopo essere stato arrestato nel maxi blitz della procura antimafia di Catanzaro. «Mai come in questo momento - aggiunge - sono fortemente convinto che bisogna evitare la delegittimazione tra i poteri. La politica e la magistratura hanno ruoli distinti e autonomi, nella loro azione devono essere guidati da un forte spirito di collaborazione volto a sconfiggere la malavita e affermare la legalità. Un grazie alla mia famiglia che ha sofferto con me questo brutto momento».