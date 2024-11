La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi proposti da diversi imputati del maxiprocesso Rinascita Scott avverso la decisione con la quale il Tribunale collegiale di Vibo Valentia con propria ordinanza ha rigettato l’eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio emesso dal gip distrettuale.

In particolare, sono stati respinti i ricorsi degli imputati:

Luigi Mancuso

Agostino Redi

Giovanni Rizzo

Giuseppe Rizzo

Vincenzo Spasari

Francesco Tomeo

Antonio Giuseppe Torneo

Salvatore Valenzise

Michelangelo Barbieri

Domenico Camillò

Giuseppe Camillò

Robert Lazej

Giuseppe Navarra

Valerio Navarra

Irene Altamura

Onofrio Arcella

Francesco Barbier

Giuseppe Barbieri

Onofrio Barbieri

Francesco Crocolici

Paola De Caria

Giuseppina De Luca

Filippo Fiarè

Rosario Fiarè

Francesco Fortuna

Giuseppe Fortuna (cl. ‘63)

Giuseppe Fortuna (cl. ‘77)

Salvatore Mazzotta

Rosaria Papalia

Domenico Simonetti.

I difensori degli imputati, nel rivolgersi alla Cassazione, avevano dedotto “l’abnormità dell’ordinanza del Tribunale di Vibo, in quanto – a loro parere – ritenuta espressiva dell’esercizio di un potere eccentrico rispetto alla funzione tipica dell’atto giurisdizionale”. I difensori avevano chiesto la nullità del decreto che dispone il giudizio in quanto il provvedimento era stato emesso da un giudice dell’udienza preliminare ricusato – per aver assunto statuizioni pregiudicanti in funzione di gip in un procedimento a suo carico riunito – nei confronti di altro coimputato, Antonio Ierullo, in relazione agli omicidi di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano.

Fatti di sangue contestati allo stesso Ierullo in concorso con Domenico Bonavota e la cui ricusazione (quella di Ierullo) era stata accolta dalla Corte d’Appello di Catanzaro in sede di rinvio dopo un annullamento della Cassazione.

La Suprema Corte, nel ritenere inammissibili i ricorsi degli imputati, ha sottolineato che Antonio Ierullo è stato infine rinviato a giudizio con autonomo e separato provvedimento dinanzi alla Corte d’Assise di Catanzaro per rispondere dell’accusa di omicidio. Inoltre i ricorrenti hanno chiesto alla Cassazione un sindacato “preventivo” sulla correttezza giuridica “di un provvedimento invece inoppugnabile, qual è l’ordinanza del Tribunale di Vibo che ha respinto la proposta eccezione di nullità”.



Per la Cassazione, “non è abnorme l’ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetti la deduzione di nullità del decreto che dispone il giudizio, emesso dal giudice dell’udienza preliminare ricusato da uno degli imputati, in quanto non emessa in difetto di potere, né comportante una stasi del procedimento; conseguentemente, è inammissibile l’immediato ricorso per Cassazione proposto avverso la stessa, eventualmente impugnabile in via differita insieme alla sentenza”. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.