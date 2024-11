Il corpo senza vita è stato rinvenuto riverso tra le sterpaglie del retro dell'ex asilo comunale in via Maria Zita. Accertamenti per stabilire le cause del decesso

Ritrovato a Rosarno il cadavere di un uomo, di probabile origine straniera. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in serata, privo di documenti, riverso tra le sterpaglie del retro dell'ex asilo comunale in via Maria Zita. Potrebbe trattarsi di morte naturale avvenuta già da qualche giorno ma al momento non si esclude alcuna ipotesi. Sul posto i sanitari del 118, i Carabinieri della locale stazione e gli uomini della polizia del Commissariato di Gioia Tauro che hanno delimitato l'intera area deviando il traffico. I militari attendono l'arrivo del medico legale per i primi riscontri.