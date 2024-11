Tutti rinviati a giudizio i familiari del marito di Giuseppina Multari, la testimone di giustizia ridotta in schiavitù prima dal marito e poi dai familiari

Tutti rinviati a giudizio gli imputati del processo Mauser accusati di sequestro di persona, riduzione in schiavitù e altri reati. Gli inquirenti hanno rivelato come Giuseppina Multari, testimone di giustizia sia stata segregata in casa dalla famiglia del marito Antonio Cacciola. In seguito al suicidio del marito, Giuseppina si ritrova ostaggio dei familiari dell’uomo che non la mandano da sola neppure al cimitero. I Cacciola avrebbero voluto sottrarle definitivamente le bambine. Giuseppina ha anche tentato il suicidio prima di diventare testimone di giustizia.

I rinviati a giudizio sono: Domenico Cacciola, irreperibile, Gregorio Cacciola, Maria Cacciola, Vincenzo Cacciola, Teresa D'Agostino e Jessica Oppedisano