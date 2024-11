Gli agenti della questura di Catanzaro hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un 38enne catanzarese, consistente in un divieto di avvicinamento alla compagna, in quanto si sarebbe reso responsabile di ripetuti maltrattamenti e vessazioni nei confronti della donna.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’ipotesi è che il soggetto destinatario della misura cautelare, durante tutta la relazione sentimentale durata circa cinque anni e da cui poco più di un anno fa è nato un figlio, abbia ripetutamente maltrattato la compagna: l’uomo avrebbe manifestato la sua morbosa gelosia con episodi di violenza sia di tipo fisico, sempre più frequenti e lesivi, in alcuni casi tali da cagionare danni gravi alla donna, sia di tipo verbale, con offese e ingiurie reiterate nel tempo.

Incurante dello stato di sofferenza della convivente e per nulla convinto di recedere dalle sopraffazioni, per via della gelosia che nutriva nei confronti della donna l’indagato ha da sempre dato vita a litigi fino ad arrivare a manifestazioni estremamente violente: più volte l'avrebbe colpita con schiaffi e testate sul viso e in una circostanza le avrebbe messo un cuscino sulla bocca.

A seguito dell’ultimo episodio, il più violento, accaduto i primi giorni di settembre, la donna si è recata in pronto soccorso dove ha ricevuto le cure del caso e qui, esasperata dalla spirale di violenza, temendo per la sua incolumità, ha deciso denunciare il compagno.