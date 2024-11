La nave giungerà nel porto vibonese domani mattina. A coordinare le operazioni la Prefettura

Una nave con a bordo oltre 580 migranti è attesa domani mattina intorno alle 8.00 nel porto di Vibo Marina. Come di consueto, a coordinare le operazioni di sbarco e di prima accoglienza sarà la Prefettura di Vibo Valentia con il supporto delle forze dell’ordine del territorio, volontari di varie associazioni del vibonese, Protezione civile e 118. Terminate le operazioni di sbarco, i migranti saranno trasferiti in vari centri di accoglienza sparsi su tutto il territorio nazionale come previsto dal piano di riparto predisposto dal Ministero dell'Interno. Resteranno invece nel Vibonese i migranti non accompagnati.