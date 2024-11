Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco che giunti tempestivamente sul posto hanno messo in salvo la donna

Utilizzando in maniera impropria un asciugacapelli per riscaldare il letto su cui dormiva, un’anziana ultraottantenne ha innescato un rogo che in poco tempo ha divorato la sua camera da letto, al secondo piano di uno stabile di Gioiosa Jonica. Il fatto è accaduto ieri sera intorno alle 23:30. La donna, con difficoltà di deambulazione, è stata portata in salvo dai vigili del fuoco, accorsi immediatamente sul posto.