Le risorse sono destinate alla realizzazione di 32 progetti in quattro province calabresi. A vedersi assegnare i fondi sono le amministrazioni con il deficit finanziario più pesante

Oltre 33 milioni di euro assegnati a 13 Comuni calabresi, tutti alle prese con sofferenze di bilancio, per consentire la realizzazione di 32 interventi di salvaguardia idrogeologica che altrimenti non si potrebbero permettere. I dicasteri dell’Interno e dell’Economia lanciano una ciambella di salvataggio ai territori alle prese con criticità idrogeologiche ed edifici da mettere in sicurezza, erogando attraverso un decreto interministeriale la prima tranche di finanziamenti previsti dalla legge di Bilancio di previsione dello Stato per il 2018.

In totale sono 146 i Comuni italiani finanziati, con un primo stanziamento complessivo di 150 milioni di euro. Di questi soldi, 33 milioni sono destinati alla Calabria, assegnati secondo il principio del maggiore disavanzo. In altre parole, a fronte di 5.904 domande ritenute ammissibili (per un valore complessivo di 3,9 miliardi di euro) su tutto il territorio nazionale, hanno conquistato i primi posti in graduatoria i Comuni dove maggiore è la differenza tra entrate e uscite, proprio al fine di aiutare gli Enti in difficoltà. Un criterio che, paradossalmente, penalizza le amministrazioni più virtuose e avvantaggia soprattutto quelle del Sud. Non a caso, dunque, il 22 per cento dei fondi a disposizione per questa prima tranche di risorse è arrivato in Calabria. Nello specifico, i soldi serviranno per effettuare interventi sugli edifici e di consolidamento dei terreni franosi.

Ecco l’elenco dei finanziamenti Comune per Comune

Catanzaro

Badolato: 2.014.000 euro

Cosenza

Crosia: 6 progetti per un totale di 5.029.471 euro

San Sosti: 6 progetti per un totale di 4.990.000 euro

Pietrapaola: un progetto per 495.000 euro

Acquappesa: un progetto per 442.276 euro

Fiumefreddo Bruzio: 2 progetti per un totale di 2.650.000 euro

Vibo Valentia

Simbario: 2 progetti per un totale 600.000 euro

Pizzo: un progetto per 780.000 euro

Reggio Calabria

Palizzi: 2.438.000 euro

Bovalino: 5 progetti per un totale di 4.625.000 euro

Brancaleone: 2 progetti per un totale di 2.950.000 euro

Sinopoli: 2 progetti per un totale di 3.680.000 euro

Sant’Ilario dello Ionio: 2 progetti per un totale di 2.450.131 euro

Enrico De Girolamo