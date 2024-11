È quanto si legge in una nota a firma di Francesco Fragale, presidente dell’Ordine dei Geologi della Calabria: «Si stanzino presto finanziamenti alle amministrazioni comunale per la redazione dei piani»

«L’Ordine dei Geologi della Calabria– si legge in una nota a firma del presidente Francesco Fragale – esprime grande solidarietà alle popolazioni che stanno subendo la grave crisi sismica che in queste ore sta ancora violentemente interessando il centro Italia.

Lo stesso ordine come ha più volte ribadito «ritiene che i Comuni debbano assolutamente dotarsi, in tempi brevissimi, di un adeguato ed aggiornato Piano di emergenza comunale, strumento importantissimo per la prevenzione dei rischi presenti sul territorio e per la definizione dell’insieme delle procedure operative d’intervento per fronteggiare le calamità attese».

Terremoto di magnitudo 5.7 a largo del mar Tirreno. Trema anche la Calabria

Così come è stato evidenziato nell’ambito del Tavolo tecnico regionale “Calabria Sicura” per accelerare la redazione di tali Piani sarebbe necessario predisporre «al più presto stanziamenti finanziari alle Amministrazioni comunali per consentire loro di dotarsi di tale strumento: in Calabria esistono migliaia di professionisti esperti – Geologi, Ingegneri, Architetti e Geometri – che hanno grande competenza nel settore e che in tempi brevi possono garantire la redazione di questo importante strumento per la prevenzione dei rischi. Sempre al fine di intraprendere una concreta strategia di prevenzione del rischio sismico, l’Ordine dei Geologi ritiene che sia assolutamente necessario avviare – attraverso studi multidisciplinari – il censimento della vulnerabilità sismica degli edifici privati e pubblici, attraverso l’istituzione del “fascicolo del fabbricato».



Terremoto, altre scosse nel sud Italia