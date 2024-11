I carabinieri del Comando Stazione Scalo di Corigliano Rossano sono intervenuti ieri pomeriggio in contrada Boscarello, per sedare una rissa scaturita per futili motivazioni, fra cittadini di nazionalità ucraina e marocchina. I militari hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, due dei soggetti i coinvolti.

Uno, rimasto ferito e soccorso da personale del 118, è stato ricoverato non in pericolo di vita all’ospedale di Rossano e qui piantonato dai carabinieri. L’altro è stato invece tradotto in camera di sicurezza. Entrambi sono in attesa del rito direttissimo.