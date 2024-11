All’origine, motivi passionali. Le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona hanno consentito di ricostruire la vicenda

I Carabinieri della Stazione di Reggio Calabria - Principale, unitamente a personale dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, hanno denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria sei persone ritenute responsabili del reato di rissa: F. F. 28enne reggina; O.P. 39enne reggino, con precedenti di polizia per reati contro la persona; E. D. N. 37enne reggino; M. S. 39enne reggino; S.G. 57enne reggino, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti; S. O. 33enne reggino, con precedenti di polizia per reati in materia di stupefacenti.

A seguita di chiamata sull’utenza unica di emergenza europea “112”, la centrale operativa del Comando Provinciale di Via Aschenez, ha inviato alcune pattuglie impiegate in servizio di controllo del territorio in Piazza Carmine, luogo della segnalata rissa.

Giunti velocemente sul posto, i militari, hanno identificato le sei persone che mostravano varie ecchimosi ed escoriazioni al volto ed agli arti superiori.I successivi accertamenti posti in essere, anche attraverso la visione di impianti di videosorveglianza presenti nella zona, ha consentito di ricostruire la rissa verificatasi immediatamente prima dell’intervento dei Carabinieri e verosimilmente riconducibile a motivi passionali tra alcuni dei coinvolti.