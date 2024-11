L’episodio intorno alle 7 sulla via principale del paese. Trasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza, non sarebbe in pericolo di vita

Un 23enne è stato accoltellato questa mattina intorno alle 7 a Scalea, in via Fiume Lao, l’arteria principale del paese. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe stato colpito nel corso di una discussione con alcuni coetanei poi sfociata in rissa. Subito soccorso dai presenti, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.