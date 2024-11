A Reggio diverbio all'interno di un esercizio commerciale degenera. Interviene l'Arma

11 i soggetti deferiti in stato di libertà per il reato di rissa. I carabinieri della Stazione di Gallico hanno infatti denunciato i protagonisti di un diverbio degenerato in mischia.

I militari dell'Arma sono infatti intervenuti all'interno di un esercizio commerciale nel rione della periferia nord di Reggio Calabria, ove, poco prima, le persone denunciate, esercenti ed avventori del locale, erano coinvolti in una rissa per motivi legati al servizio ai tavoli.