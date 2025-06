In fiamme un’auto a Nocera Terinese, in pieno centro storico. Il rogo è divampato intorno alle 23 di ieri sera in via Carmine Spizzirri. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco le fiamme sono state domate in poco tempo e l’area è stata messa in sicurezza.

Ancora non chiare le cause che hanno permesso all’incendio di divampare. Sul posto i carabinieri della volante di Lamezia Terme per gli adempimenti di rito.