Il sondaggio di LaC News24 mescola le carte in tavola: pesa il momento cruciale per la regione e la difficoltà nelle spese dei fondi in scadenza e della realizzazione delle tante opere pubbliche in corso

No, la scelta di dimettersi del presidente Occhiuto è stata un errore: lo dicono i calabresi, che hanno risposto in massa al nostro sondaggio sulle dimissioni (e contestuale annuncio di ricandidatura) del Governatore della Regione Calabria.

Subito dopo il video in cui, giovedì 31 luglio, annunciava le sue dimissioni, la nostra testata ha deciso di fare ciò che fa sempre, in quel pieno spirito di servizio pubblico con il quale spesso il potere ha difficoltà nel fare i conti: abbiamo chiesto ai calabresi cosa ne pensassero.

Un quesito semplice, immediato, banale, per sondare l’umore di chi tra qualche mese a causa di questa decisione dovrà andare nuovamente alle urne per scegliere chi governerà la Regione Calabria: ha fatto bene il presidente Roberto Occhiuto a dimettersi?

Due le risposte, una affermativa (“Occhiuto ha fatto la scelta giusta, dopo il voto la Calabria ripartirà con più slancio”) e una contraria alla decisione ("Occhiuto ha sbagliato, la sua mossa paralizza la Calabria in un momento troppo delicato”): hanno vinto i no con un ampio margine, il 53,76% dei votanti, ben sei punti di distacco.

I calabresi, insomma, ritengono che in un momento così delicato non sia stato giusto privare l’intera regione della propria guida, bloccando moltissime attività in un momento con una decisione che impatterà necessariamente sui tanti dossier aperti: l’alta velocità i cui fondi sono spariti dal PNRR (e nonostante le rassicurazioni sui nuovi fondi, non hanno ancora una chiara allocazione delle risorse), lo stato comatoso della sanità calabrese ed i pesantissimi ritardi nella costruzione dei nuovi ospedali, i fondi del PNRR in scadenza e per il quale sono tantissime le opere a rischio a causa di ritardi o in alcuni casi addirittura mancati avvii dei cantieri.

Insomma, un quadro a tinte foschissime, che i calabresi però hanno mostrato di comprendere e per il quale hanno espresso, attraverso il nostro sondaggio, tutta la loro irritazione: la scelta del governatore di dimettersi per affrontare una nuova campagna elettorale e, chissà, vincerle uscendo ancora più rafforzati non è piaciuta a chi ha votato il nostro sondaggio.

Domani, intanto, lanceremo un nuovo sondaggio: chiederemo a voi, lettori calabresi e non, di indicarci chi secondo voi sarebbe il miglior candidato del campo largo, larghissimo o immenso che si sta cercando di costruire per il governo della Regione Calabria, che possa affrontare a testa alta Occhiuto (o chi per lui) e di vincere questa complicata battaglia. Aspettiamo, come sempre, i vostri interventi e i vostri commenti.

