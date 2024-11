La furiosa colluttazione sedata dopo l'intervento della polizia

Quattro uomini di nazionalità rumena, C.R. di 36 anni, M.A. di 39, L.C. di 39 e A.F. di 45, sono stati denunciati in stato di libertà, per rissa, dalla polizia di Cosenza. Gli agenti sono intervenuti in Via Guido Dorso per sedare una furibonda colluttazione scoppiata tra le quattro persone. Il primo ad intervenire, nel tentativo di dividere il gruppo, è stato un poliziotto libero dal servizio che ha poi allertato i colleghi con una telefonata al 113. Due delle quattro persone coinvolte nella rissa sono state medicate dai sanitari del 118. Accompagnati in questura i quattro rumeni sono stati identificati e deferiti in stato di libertà. All’origine della bagarre, futili motivi e contrasti tra connazionali.