Disordini nel Centro di accoglienza straordinaria per minori stranieri non accompagnati (Cas "La Grotta") di Filadelfia, nel Vibonese. A causa di ritardi nell'erogazione dei pocket money (bonus giornaliero che viene dato direttamente ai ragazzi richiedenti asilo per le piccole spese quotidiane), alcuni ospiti del Centro di accoglienza hanno inscenato una protesta finendo per prendere a calci un bidone della spazzatura e rovesciando così i rifiuti sul pavimento. Per riportare la calma sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione che hanno impedito che la protesta degenerasse. Non è la prima volta che in tale Centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati si registrano ritardi nell'erogazione dei pocket money. (AGI)