Dopo un'assemblea nella tendopoli, i migranti, hanno raggiunto in corteo il Municipio dove una delegazione ha incontrato il sindaco Tripodi

Un centinaio di migranti, residenti nella tendopoli di San Ferdinando, stanno inscenando una protesta nel comune della Piana di Gioia Tauro per chiedere l'attenzione delle istituzioni sulle loro condizioni. In particolare, i migranti, chiedono celerità nel rilascio dei permessi di soggiorno e nella conseguente regolarizzazione dei contratti di lavoro.

Gli ospiti della tendopoli chiedono anche il ripristino della corrente elettrica staccata per evitare situazioni di rischio. Dopo un'assemblea nella tendopoli, promossa dall'associazione "Campagne in Lotta", i migranti, in corteo, dietro uno striscione con scritto "Uniti e unite contro sfruttamento, confini e repressione", hanno raggiunto il municipio dove una delegazione sta incontrando il sindaco Andrea Tripodi.