Di Valentina Codeluppi si erano perse le tracce ieri sera, quando si era allontanata in automobile e senza cellulare: la 39enne è stata notata nella città del Catanzarese

Epilogo a lieto fine per i familiari di Valentina Codeluppi, la donna scomparsa da ieri sera quando si era allontanata da Serra San Bruno, in automobile e senza cellulare, facendo perdere le proprie tracce. La donna, infatti, è stata rintracciata in tarda mattinata a Soverato.

La 39enne è stata notata nella città della costa Ionica catanzarese e sarebbe in buone condizioni di salute. Adesso si cerca di capire le motivazioni dell'allontanamento.

La donna è figlia di un medico che operava al centro di salute mentale della cittadina montana nonché componente del comitato pro-ospedale che si batte per la difesa dei servizi del nosocomio cittadino.