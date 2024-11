È stato ritrovato non lontano dalla sua abitazione, a Morano Calabro, Domenico Marrone, il 59enne di cui dalla sera di mercoledì scorso non si avevano più notizie. A darne notizia è la stessa amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicolò De Bartolo che ringrazia quanti si sono attivati e impegnati nelle ricerche. Morrone al momento del ritrovamento era in stato confusionale, ma complessivamente in discrete condizioni fisiche. Subito è stato condotto dai suoi familiari, presenti anche le forze dell'ordine.