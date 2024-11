Da ieri mattina non si hanno più notizie di Francesco Varrà, 81 anni, scomparso dalla sua abitazione in via Roma di San Ferdinando, nel Reggino. Non vendondolo rientrare i familiari nel pomeriggio hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della locale stazione.



Già nella serata e per tutta la notte sono andate avanti le ricerche dell'anziano, ancora purtroppo senza esito. L'uomo, che si è allontanato a piedi, soffre di vuoti di memoria. Scomparso già nello scorso aprile, dopo tre giorni fu ritrovato nelle campagne di Rosarno.



Alle ricerche stanno partecipando il Soccorso alpino, Soccorso alpino della Guardia di finanza, i vigili del fuoco e i carabinieri con il supporto anche delle unità cinofile.

AGGIORNAMENTO - Ore 15:30

Dopo ore di ricerche, mai interrotte, nemmeno durante la notte, l'anziano è stato ritrovato vivo dai carabinieri di San Ferdinando, nella contrada Cretì in via Nievo.