L'auto travolta da un torrente in piena: salva una ragazza, la figlia dell'uomo, ritrovato stamane cadavere in un torrente. I disagi maggiori nel reggino e nella provincia di Catanzaro

A Taurianova, nel reggino, un'auto è stata travolta da un torrente in piena, a causa delle forti piogge che hanno colpito la zona nella giornata di ieri. Nell'auto viaggiavano padre e figlia. L'uomo è stato ritrovato stamani in un torrente. La figlia invece è riuscita miracolosamente a salvarsi.



Il dipartimento della Protezione civile ha confermato la criticità rossa per la domenica su tutta la Calabria, in primo luogo sul versante ionico. Chiuso un tratto della statale 106 nel reggino. Disagi a Catanzaro, e anche in vari paesi del vibonese.