Nonostante il mare agitato Ahmed con i suoi amici aveva deciso ugualmente di fare il bagno. Il corpo recuperato questa mattina

E' stato ritrovato senza vita Ahmed Hassan, il ragazzo di origini egiziane scomparso ieri nelle acque adicenti a Le Castelle, nel Crotonese. Il corpo del ventenne recuperato nei pressi della scogliera che protegge il castello aragonese.

Il giovane, che frequentava il locale istituto alberghiero, stava giocando sulla spiaggia con alcuni suoi connazionali, anche loro studenti. I ragazzi hanno deciso di fare il bagno nonostante il mare agitato.

I suoi compagni sono riusciti a tornare a riva, mentre il ventenne non ci è riuscito ed è stato trascinato via dalle correnti che in quella zona, soprattutto in presenza di vento, sono molto forti.