È stato ritrovato morto Salvatore Opipari, l'86enne di Contrada Doria, nel cassanese, di cui non si avevano più tracce da domenica scorsa. Oggi pomeriggio al cuni passanti hanno notato un'auto rovesciata in un canalone lungo la Provinciale che collega Sibari a Doria.

La vettura, una Fiat Panda modello Van di colore bianco, era ribaltata tra la vegetazione altissima con la cappotta rovesciata nell'acqua e l'uomo, da quanto se ne sa ancora al posto di guida. Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente. Sul posto hanno operato i militari della tendenza dei carabinieri di Cassano Jonio coordinati dalla compagnia di Corigliano, diretta dal capitano Cesare Calascibetta. Sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118 di Cassano. Dell'accaduto è stata interessata anche la Procura di Castrovillari.

Opipari, domenica scorsa, intorno alle 21, era uscito a bordo della sua Panda, modello "Van", e da quel momento se ne sono perse le tracce.

Sul posto è intervenuto il medico legale che a seguito dell'ispezione cadaverica ha ritenuto che la morte sia avvenuta a seguito delle fratture causate dall'incidente stradale. Pertanto, l'autorità giudiziaria di Castrovillari ha inteso restituire il feretro ai familiari per le esequie.