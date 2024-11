La scoperta è stata fatta per caso dai Carabinieri durante una perquisizione. Rinvenuti gioielli, monili in bronzo e vasellame decorato

I Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina, durante una perquisizione finalizzata alla ricerca di armi e materiali esplodenti, hanno trovato un vero e proprio tesoro archeologico. I militari, in un armadio posto in una stalla, hanno rinvenuto numerosi reperti archeologici, complessivamente 25, di pregevole fattura tra cui gioielli, bracciali e orecchini, monili in bronzo e vasellame decorato. I reperti sono stati sequestrati e il possessore è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone. I reperti, in buono stato di conservazione, sono riconducibili all’età del ferro e all’epoca ellenistica. Saranno consegnati alla Soprintendenza.