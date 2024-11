Trenitalia in queste ore sta aggiornando gli orari dei treni in vista del periodo estivo e si scopre che anche quest'anno, a partire dal prossimo 9 giugno, la coppia di locomotive Frecciabianca farà il suo ingresso nella stazione di Scalea, addirittura migliorando la copertura pomeridiana. Al momento, sul sito di Trenitalia, si legge che nella stazione di Scalea-Santa Domenica Talao sarà possibile partire su un Fracciabianca dalle 15:04 del prossimo 9 giugno, mentre sarà possibile giungere nella Riviera dei Cedri a bordo del convoglio già intorno alle 10,10 del mattino. La notizia arriva in concomitanza con quella della sospensione dei treni della tratta Paola-Cosenza nel periodo che va dal 6 maggio al 23 giugno.

La battaglia di Durante

«Per il momento i collegamenti saranno garantiti fino a settembre, anche se l'obiettivo resta sempre quello di renderli stabili per tutto l'anno» ha dichiarato Ettore Simone Durante, promotore della campagna a sostegno dell’istituzione della fermata dei treni Frecciabianca nella stazione di Scalea-Santa Domenica Talao. «La considerazione da fare - aggiunge - è che questo risultato non rappresenta un punto di arrivo ma un nuovo punto di partenza, perché la vera svolta si avrà solo con l'istituzione delle fermate dei treni Frecciargento/Frecciarossa che consentiranno di raggiungere Roma in circa 2 ore e 45 minuti, circostanza che insieme al sindaco di Scalea, Gennaro Licursi, è stata più volte ribadita» ai vertici dell'azienda e «questo dovrebbe avvenire in maniera stabile con la realizzazione del nuovo collegamento da e per Sibari». Ma le sorprese non sarebbero finite: «Nei prossimi giorni dovrebbero esserci anche altre novità, di cui si attende l'ufficialità».