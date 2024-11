Non è il primo episodio in zona: nei giorni scorsi i carabinieri hanno sospeso la licenza anche ad altri due bar e una sala giochi di Oppido Mamertina

Un bar è stato chiuso dai carabinieri nei giorni scorsi a Rizziconi, perché ritenuto ritrovo di pregiudicati.

Il provvedimento - valido per la durata di 5 giorni - scaturisce da un’attenta attività di monitoraggio espletata nell’ottica di garantire il rispetto di quanto sancito dall’articolo 100 del Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevede la sospensione della «licenza di un esercizio [...] che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico o per la sicurezza dei cittadini». L'attività dei carabinieri avrebbe permesso di documentare la frequenza abituale all’interno del locale di avventori con diversi pregiudizi di polizia.

Da inizio anno sono diversi gli episodi analoghi riscontrati dai carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro: risale a solo qualche giorno fa, il provvedimento sospensivo eseguito a 2 bar ed una sala giochi sul territorio di Oppido Mamertina.