Secondo i primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco, l'origine delle fiamme sarebbe dolosa. La polizia indaga su quelli che sembrano configurarsi come due atti intimidatori

La scorsa notte un incendio di vaste proporzioni ha distrutto un deposito di legame di proprietà di un'azienda di Rizziconi. Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco l'origine delle fiamme sarebbe dolosa.

Quindici giorni fa un altro incendio, anch'esso di origine dolosa, aveva distrutto un altro deposito della stessa azienda. I danni sarebbero ingenti perché ad andare in fumo sono state tonnellate di legno collocato su banconi per essere prima essiccato e poi lavorato per la produzioni di parquet. Un processo che dura anni. Su quanto accaduto sta indagando la Polizia del Commissariato di Gioia Tauro, che sta cercando di capire le ragioni di ben due atti intimidatori.