Ferrante era stato accusato di estorsione ed arrestato nell'ambito dell'operazione condotta dalla Dda di Catanzaro

Il Tribunale della Libertà di Catanzaro (presiedente Valea) in accoglimento di un’istanza degli avvocati Francesco Sabatino e Anselmo Torchia ha revocato gli arresti domiciliari rimettendo in totale libertà l’imprenditore di Vibo Valentia Gianfranco Ferrante. Lo stesso è stato arrestato nel febbraio scorso nell’ambito dell’operazione della Dda di Catanzaro, denominata “Robin Hood” con l’accusa di estorsione ai danni del dirigente della Regione Calabria (Dipartimento Lavoro) Bruno Calvetta. Nella stessa operazione coinvolto l’ex consigliere regionale Forza Italia Nazzareno Salerno anche lui rimesso in libertà nei giorni scorsi.

G.B.