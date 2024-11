Un rocambolesco incidente, per fortuna senza vittime, si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la statale 106 all’altezza di Trebisacce tra lo svincolo nord e lo svincolo sud. Proprio lì, a pochi chilometri da dove nella mattinata, lungo il vecchio tracciato della ionica, all’altezza di Villapiana, ha perso la vita il 20enne Vincenzo Marino dopo essersi schiantato con la sua auto al pilone di un ponte.

Nella tarda mattinata, invece, un’automobile in transito si è incastrata sotto un’autocisterna che a sua volta ha perso il controllo finendo addosso ad un muro paramassi nelle prossimità di un ponte. La scena è di quelle più terribili ma le circostanze sono state davvero di buona sorte per tutti i soggetti coinvolti nell’incidente.





La dinamica, ancora al vaglio degli inquirenti, si è consumata in un tratto critico della carreggiata: nel punto in cui termina un cavalcavia ed inizia un valico. Insomma, tra un dirupo e una montagna. Fortuna ha voluto che l’autoarticolato in salita impattasse con un fianco della motrice sull’inizio del paramassi lasciando illeso l’autotrasportatore. Così come anche per l’automobilista che pur finendo incastrata tra il passo delle ruote del TIR ha evitato che l’impatto fosse del tutto fatale proprio perché il camion ha finito la sua corsa pochi centimetri più in la che finisse il guard-rail del ponte.

Insomma, nella tragicità dell’accaduto, è andata bene. Anche se questo rimane l’ennesimo fatto che conferma la pericolosità della Statale 106.