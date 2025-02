Un uomo di 28 anni, di nazionalità straniera, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglie, nello specifico per aver preso a bottigliate la propria compagna ferendola in varie parti del corpo. L'episodio è avvenuto a Rocca di Neto, nel crotonese, dove i militari della stazione con i colleghi della Sezione radiomobile di Crotone e della stazione di Casabona, sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un’accesa lite che stava avvenendo all'interno di un'abitazione.

Sul posto i carabinieri hanno trovato un uomo e una donna, conviventi, e le tracce evidenti di quanto era appena avvenuto: l’uomo aveva aggredito fisicamente la compagna, anche con una bottiglia, causandole lesioni e traumi in varie parti del corpo. Immediatamente i militari hanno richiesto l'ausilio dei sanitari, che hanno medicato le lesioni riportate dalla donna, risultate fortunatamente non gravi.

Le informazioni raccolte hanno restituito un quadro di maltrattamenti precedenti, ripetuti nel tempo, fisici e non, che unito a quanto personalmente visto dai carabinieri, ha portato all’arresto del 28enne, che su disposizione del sostituto procuratore della repubblica di turno è stato accompagnato in carcere.