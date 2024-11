Lunedì 18 gennaio si torna in classe nella cittadina del crotonese dopo lo screening. Non riprenderà per il momento il servizio scuolabus

Gli studenti di Roccabernarda torneranno a scuola da lunedì 18 gennaio. Per garantire un rientro in classe in sicurezza, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Bilotta aveva programmato uno screening anti-Covid gratuito su tutto il personale scolastico. I test antigenici rapidi eseguiti su docenti e personale Ata, a carico del Comune e processati da un laboratorio privato di Petilia Policastro, hanno dato tutti esito negativo.

Non riprende il servizio scuolabus

Lo si apprende da una comunicazione diramata dall’ente comunale via social, nella quale viene inoltre precisato che, per motivi di sicurezza, non verrà attivato il servizio di trasporto scolastico. «All’interno del pulmino, visto lo spazio molto limitato, non è possibile – si legge nel post - garantire il distanziamento. Per garantirlo avremmo dovuto creare una diversità di corse dilazionate nel corso delle prime ore del mattino. Impossibile da gestire visto che i bimbi devono iniziare la lezione tutti alla stessa ora».

Il Comune di Roccabernarda fa sapere infine che «ovviamente, a chi ha pagato il servizio verrà rimborsato l’importo. A tal proposito, verranno postate altre informazioni sul come e sul quando verranno effettuati i rimborsi. Se dovesse riprendere il servizio, chiaramente, chi ha avuto il rimborso dovrà di nuovo pagare l’importo richiesto».

I casi attivi al Covid

Nei giorni scorsi, il sindaco Bilotta aveva prorogato la ripresa della didattica in presenza, alla luce della preoccupante situazione epidemiologica in corso. I casi attivi al Covid nella cittadina del Crotonese attualmente, secondo gli ultimi dati contenuti nel bollettino diramato ieri sera dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, sono 49, 3 dei quali in regime di ricovero ospedaliero. Da inizio pandemia i positivi accertati nel territorio comunale sono complessivamente 99, 6 i decessi.