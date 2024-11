I migranti erano stati soccorsi, ieri, a 80 miglia dalla costa calabrese. Erano in viaggio su un peschereccio che imbarcava acqua

Roccella Ionica (RC) - 231 migranti sono giunti, all’alba, nel porto di Roccella Ionica. Tra loro 37 donne e 10 bambini. I migranti, in prevalenza provenienti da Sudan ed eritrea, erano stati soccorsi ieri a 80 miglia dalla costa calabrese mentre stavano viaggiando a bordo di un peschereccio, di una ventina di metri, che stava imbarcando acqua. Le condizioni dei migranti sono complessivamente buone. Solo una donna è stata ricoverata in ospedale a scopo precauzionale dopo un lieve malore. In porto personale della Capitaneria, della Guardia di finanza, della polizia e carabinieri, oltre a medici e associazioni di volontariato, ha prestato la prima assistenza. I migranti saranno trasferiti in una struttura messa a disposizione dal Comune e assistiti dall'associazione di protezione civile Aniello Ursino.



Il peschereccio sul quale viaggiavano è stato individuato nel tardo pomeriggio da un aereo del dispositivo Frontex ad un centinaio di miglia dalla costa calabrese. In zona sono state inviate le motovedette della Guardia costiera di Roccella Ionica e Reggio Calabria e quelle della Guardia di finanza del Reparto operativo aeronavale di Vibo Valentia che li hanno presi a bordo al largo. Il peschereccio è stato lasciato alla deriva visto che, imbarcando acqua, non era trainabile.